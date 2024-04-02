Сбер изменит условия программы лояльности

«Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой», — уточнили в сообщении банка.

Сбер изменит условия программы лояльности. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой. Бонусы „СберСпасибо“ будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров — Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки», — указано в сообщении.

Обновление начнется в апреле. По информации Сбера, новые условия станут доступны всем в апреле.

Как рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев, в программе лояльности Сбера участвуют почти 80 миллионов человек.

«Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнеров группы. Мы ожидаем, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами», — отметил менеджер.