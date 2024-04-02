Рязанские подростки стали чаще совершать преступления пьяными

Среди преступлений, совершенных несовершеннолетними — убийства, причинение вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков, кражи, грабежи, вымогательства. По словам Евдокимовой, главным мотивом для преступлений среди подростков становятся «легкие деньги».

Рязанские подростки стали чаще совершать преступления пьяными. Об этом сообщила Анжелика Евдокимова в докладе уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области за 2023 год.

По данным омбудсмена Анжелики Евдокимовой, в 2023 году на 14,5% увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в том числе находящихся в состоянии алкогольного опьянения на 16,7%.

Как отметили в отчете, среди преступлений, совершенных несовершеннолетними — убийства, причинение вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков, кражи, грабежи, вымогательства. По словам Евдокимовой, главным мотивом для преступлений среди подростков становятся «легкие деньги».

По информации из доклада, в 2023 году на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состояло 212 несовершеннолетних. Из них 131 подростка поставили на учет в течение года.

«Основной рост числа несовершеннолетних, состоящих на учете по делам несовершеннолетних наблюдается в возрастной группе 16-17 лет», — написано в докладе.

Также Евдокимова отметила, что значительно увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения: в 2023 году оно составило 965 человек, что на 46,9% больше, чем в 2022 году.