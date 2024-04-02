Рязанские подростки стали чаще совершать преступления пьяными. Об этом сообщила Анжелика Евдокимова в докладе уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области за 2023 год.
По данным омбудсмена Анжелики Евдокимовой, в 2023 году на 14,5% увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в том числе находящихся в состоянии алкогольного опьянения на 16,7%.
Как отметили в отчете, среди преступлений, совершенных несовершеннолетними — убийства, причинение вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков, кражи, грабежи, вымогательства. По словам Евдокимовой, главным мотивом для преступлений среди подростков становятся «легкие деньги».
По информации из доклада, в 2023 году на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состояло 212 несовершеннолетних. Из них 131 подростка поставили на учет в течение года.
«Основной рост числа несовершеннолетних, состоящих на учете по делам несовершеннолетних наблюдается в возрастной группе 16-17 лет», — написано в докладе.
Также Евдокимова отметила, что значительно увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения: в 2023 году оно составило 965 человек, что на 46,9% больше, чем в 2022 году.