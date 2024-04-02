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Рязанская мэрия рассказала, где еще появятся площадки для выгула собак в 2024 году
На данный момент в Рязани они уже есть в семи местах: в ЦПКиО, в парке имени Гагарина, в районе дома 19/9 по улице Советской Армии, в районе ТЦ «Лента» на Касимовском шоссе, в Комсомольском парке, в сквере у Дворца молодежи и в поселке Мехзавода.

Во вторник, 2 апреля, на заседании правительства заммэра Дмитрий Лощинин рассказал, где еще появятся площадки для выгула собак в 2024 году.

Губернатор Павел Малков зачитал комментарий рязанки, которая уточняет, будут ли в микрорайонах делать площадки для выгула и дрессировки собак. Лощинин отметил, что на данный момент в Рязани они уже есть в семи местах: в ЦПКиО, в парке имени Гагарина, в районе дома 19/9 по улице Советской Армии, в районе ТЦ «Лента» на Касимовском шоссе, в Комсомольском парке, в сквере у Дворца молодежи и в поселке Мехзавода.

«В этом году будут оборудованы еще четыре площадки для выгула собак: у Черезовских прудов, в Лесопарке, Новопавловской роще и сквере имени Маршала Бирюзова. Работы ведутся, все сделаем», — рассказал Лощинин.

Павел Малков добавил, что благоустройство города и населенных пунктов — это комплексный вопрос, который нужно продолжать разрабатывать и реализовывать.

Также губернатор озвучил сообщения рязанцев из соцсетей по поводу выгула животных. «Город превратился в туалет для собак. По Малому шоссе невозможно прогуляться, а ведь эту зону для людей облагородили», — приведена цитата Малкова.

Комментируя возмущение, глава региона отметил, что это вопрос культуры поведения в общественных местах в целом. Он заявил, что необходимо продолжать работу по созданию в городе площадок для выгула собак, включая их в концепцию развития общественных пространств.