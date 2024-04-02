Рязанка сняла прыгающих детей на крыше хозпостройки

Постройки находятся на улице Связи, около дома № 22.

Рязанка сняла прыгающих детей на крыше хозпостройки. Она прислала фото и видео в комментарии Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

По словам комментатора, постройки находятся на улице Связи, около дома № 22.

«Сараи горят каждый год. Практически у каждого есть подвалы глубиной два метра. Дети забираются на крыши, может произойти страшное», — написала рязанка.

На видео дети играют со снегом на крыше строения.

По словам комментатора, постройки незаконные. Также она написала, что земля, на которой стоят сараи, принадлежит городу.