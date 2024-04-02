РГРТУ проведет сеанс прямой радиосвязи с МКС

Мероприятие состоится в среду, 3 апреля, в вузовском научно-образовательном центре «Космические технологии».

РГРТУ проведет сеанс прямой радиосвязи с российско-белорусским экипажем Российского сегмента МКС. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие состоится в среду, 3 апреля, в научно-образовательном центре «Космические технологии» РГРТУ.

Продолжительность сеанса — 11 минут. В нем поучаствуют студенты факультета радиотехники и телекоммуникаций РГРТУ. У участников будет возможность задать вопросы космонавтам.