Региональный минздрав назвал удовлетворительным состояние детского инфекционного отделения больницы № 11

В минздраве уточнили, что на видео подземный переход между корпусами больницы. Зданию 47 лет, оно требует гидроизоляции. Также в минздраве заверили, что само детское инфекционное отделение полностью соответствует требованиям СанПиНа.

Региональный минздрав назвал удовлетворительным состояние детского инфекционного отделения больницы № 11. В министерстве прокомментировали ролик, который читатели прислали в РЗН. Инфо.

В минздраве уточнили, что на видео подземный переход между корпусами больницы. Зданию 47 лет, оно требует гидроизоляции. Также в минздраве заверили, что само детское инфекционное отделение полностью соответствует требованиям СанПиНа.

«Обращения рязанцев на отдельные недостатки состояния больницы периодически поступают. Однако нужно учитывать, что ГБУ РО „ГКБ № 11“ — многопрофильное лечебное учреждение. Ежегодно лечение получают более 23 тысяч больных. За последние несколько лет провели значительные преобразования инфраструктуры. Капремонт инфекционного отделения был в 2009 году. Текущий ремонт делаем по мере необходимости», — отметили в министерстве.

По информации минздрава, частичные работы в детском инфекционном отделении планировали в 2020 году. Однако ремонт пришлось отложить, потому что в больнице открыли госпиталь для больных коронавирусом.

«Приняли решение проводить ремонтные работы в отделении после закрытия госпиталей», — рассказали в ведомстве.

Точные сроки на капремонт постоянно затопляемого перехода между корпусами больницы в минздраве не озвучили.

Напомним, рязанцы прислали видео РЗН. Инфо из детского инфекционного отделения больницы № 11. На кадрах видно, что на полу в помещении вода. Оператор идет по деревянным настилам, чтобы не попасть в лужи.