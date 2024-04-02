Паниотто: в ВСУ готовы вступить восемь процентов украинцев

По словам социолога, часть респондентов может выразить готовность отправиться на фронт, но в реальности этого не случается.

Президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявил, что вступить в ВСУ готовы восемь процентов украинцев. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Готовых брать в руки оружие примерно восемь процентов», — уточнил Паниотто.

По его словам, часть респондентов может выразить готовность отправиться на фронт, но в реальности этого не происходит. Паниотто добавил, что этот вопрос эксперты не проверяли более подробно.