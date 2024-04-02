На Украине заявили, что положение ВСУ в районе города Часов Яр крайне сложное

Отмечается, что на участке фронта сложилась самая трудная и опасная ситуация.

На Украине заявили, что положение ВСУ в районе города Часов Яр крайне сложное. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерала Сергея Кривоноса.

По его словам, на этом участке фронта сложилась самая трудная и опасная ситуация.

Он отметил, что Вооруженные силы России ведут активное наступление и на других направлениях, в ходе которого погибает много украинских военных.

Кроме того, Кривонос призвал готовиться к обороне Харькова.