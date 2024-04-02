На складе Wildberries в Рязани начались проверки миграционной службы

Во вторник, 2 апреля, на складах Wildberries в Рязани проходит проверка документов в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов.

На складе Wildberries в Рязани начались проверки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, во вторник, 2 апреля, на складе Wildberries в Рязани проходит проверка документов в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов.

Отмечается, что склад работает в штатном режиме. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие. 12 занятых из подрядных организаций, задействованных в проводимых работах на складе, отправились на дополнительную проверку

Ранее проверки прошли на складах маркетплейса в Подмосковье.