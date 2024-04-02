На 45-летнюю рязанку завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов

Кроме того, за сутки правоохранители составили 20 протоколов в отношении иностранцев.

На 45-летнюю рязанку завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские установили, что жительница села Казачья Слобода Шацкого района фиктивно зарегистрировала 36-летнего гражданина одной из стран Закавказья в своем жилище.

Кроме того, за сутки правоохранители составили 20 протоколов в отношении иностранцев по поводу нарушений ими правил пребывания на территории России или незаконного осуществления трудовой деятельности.

Мероприятия продолжаются.