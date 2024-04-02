На 28-летнего рязанца возбудили уголовное дело за уклонение от административного надзора

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до одного года колонии.

На 28-летнего рязанца возбудили уголовное дело за уклонение от административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полиция Ермишинского района выяснила, что 28-летний житель Ермиши неоднократно самовольно оставлял место жительства и уклонялся от административного надзора. Отмечается, что мужчина был ранее судим за грабеж.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до одного года колонии.