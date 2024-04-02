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Мошенники через мессенджер «украли» у 35-летнего рязанца более 70 тысяч рублей
Управление МВД по Рязанской области предупреждает, что злоумышленники взламывают аккаунты в популярных мессенджерах и просят деньги от имени владельца профиля.

Мошенники через мессенджер «украли» у 35-летнего рязанца более 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился житель Клепиковского района и рассказал, что ему пришло сообщение от знакомой, которая попросила занять 72 тысячи рублей. Мужчина перевел на указанную карту средства.

Позже выяснилось, что женщина не отправляла сообщения.

Управление МВД России по Рязанской области предупреждает, что злоумышленники взламывают аккаунты в популярных мессенджерах и просят деньги от имени владельца профиля.