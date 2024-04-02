Малков поручил заняться благоустройством въездов в Рязань

Как отметил глава региона, Рязань должно быть видно сразу на въезде.

Во вторник, 2 апреля, на заседании правительства губернатор Павел Малков дал поручение заняться вопросом благоустройства въездов в Рязань.

Как отметил глава региона, Рязань должно быть видно сразу на въезде.

«Мы в прошлом году эту работу начинали. Теперь надо в этом году ее продолжать, чтобы все въездные ворота у нас были в хорошем состоянии и Рязань было сразу видно», — добавил Малков.

Кроме того, губернатор добавил, что нужно также обратить внимание на уборку, освещение, ремонт заборов, в том числе в частных домовладениях.