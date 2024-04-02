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Малков поручил привести в порядок рязанские территории
Пристальное внимание глава региона попросил уделить памятным местам.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил привести в порядок территории и ускорить уборку улиц и общественных пространств после зимы. Информация появилась на сайте облправительства.

Пристальное внимание глава региона попросил уделить памятным местам. «Мемориалы, памятники участникам Великой Отечественной войны, воинские захоронения, муниципальные кладбища — все такие территории необходимо привести в порядок, благоустроить, отремонтировать, если требуется. Сейчас, в преддверии майских праздников, это первоочередная работа. Глав администраций прошу взять вопрос под личную ответственность, также как и вопросы поддержки ветеранов. У них не должно быть никаких проблем!» — сказал Малков.

Губернатор напомнил о месячнике по благоустройству, который традиционно проходит в апреле. «У нас очень красивый город, его надо после зимы привести в порядок, как и все другие муниципальные образования. Дороги, тротуары, парки, скверы, дворы, фасады зданий — на все надо обращать внимание, везде убрать мусор, почистить, подмести, отмыть, отремонтировать, где необходимо. Везде должна быть чистота и уют, порядок надо наводить вместе», — сказал Павел Малков.

Глава региона добавил, что каждая организация должна ответственно относиться к содержанию закрепленной территории — такого же принципа должны придерживаться и собственники частных домов. Губернатор поручил организовать участие коллективов предприятий и других жителей региона в субботниках.