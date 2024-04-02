Лесопарк в Рязани начали готовить к затоплению

По словам рязанки, из Лесопарка вывозят подвижные конструкции, а неподвижные заякоривают бетонными блоками.

Лесопарк в Рязани начали готовить к затоплению. Об этом горожане сообщили в группе «Рязанский формат».

По словам рязанки, из Лесопарка вывозят подвижные конструкции, а неподвижные заякоривают бетонными блоками.

«Приехал „Водоканал“, прокапывает ров у въезда на парковку. Теперь никто не сможет сказать, что у нас нет водоотводных каналов и не планировали спасение восстановленного Торгового городка», — отметила рязанка.

Фото: Татьяна Картышкова.