Из села Заокское экстренно госпитализировали ребенка на транспортере

Отмечается, что скорая помощь быстро прибыла на место.

Из села Заокское экстренно госпитализировали ребенка на транспортере. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что скорая помощь быстро прибыла на место. Девочку доставили в больницу.

«Вода прибывает, пик половодья еще впереди. От того, как четко и слажено сработают все структуры, зависит благополучие и жизни наших жителей», — написал Малков.