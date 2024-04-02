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Госдума приняла в I чтении законопроект о вкладе для покупки жилья
Он поможет зафиксировать стоимость квартиры.

Госдума приняла в I чтении законопроект о вкладе для покупки жилья. Об этом во вторник, 2 апреля, написали «Известия» со ссылкой на члена комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

Документ подразумевает появление в России нового вида сберегательного инструмента — договора жилищных сбережений. Средства с такого вклада можно направить только на приобретение готового или строящегося жилья. Банк составляет ипотечный договор при оформлении сберегательного счета и сразу фиксирует процентную ставку и стоимость квартиры.

Договор жилищных сбережений можно открыть на срок от одного года. Гарантированная страховая сумма возврата составит 10 миллионов рублей.

По словам депутата, кредитные организации и застройщики могут предлагать особые условия при открытии такого вклада. Например, скидку по ипотечным процентам или повышенные начисления на остаток по вкладу.

Для банков это тоже плюс — они смогут наблюдать за тем, как вкладчик соблюдает платежную дисциплину, какое у него финансовое состояние. Это избавит от дополнительных проверок и снизит риски при выдаче ипотечного займа в будущем