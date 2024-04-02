Главврачом Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области стала Евгения Пальчун

Бывшую руководительницу центра арестовали по подозрению в получении взяток.

Главврачом Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области стала Евгения Пальчун. Об этом во вторник, 2 апреля, пишет ИД «Пресса».

Пальчун окончила Рязанский медвуз. С 1990 по 2005 год работала врачом-бактериологом, заведующей санитарно-бактериологической лабораторией Центра госсанэпиднадзора в Куйбышевском районе Калужской области. С 2005 года по 2022 год проходила федеральную государственную гражданскую службу в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в должностях начальника территориального отдела и заместителя руководителя управления.

На должность Евгению Пальчун назначили 27 марта. Прежнего главврача центра Елену Паненкову подозревают в получении взяток на сумму около 16 млн рублей.

Фото: телеканал «НИКА TV»