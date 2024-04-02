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Глава МВД заявил о снижении тяжких преступлений в России
Их число сократилось в два раза.

Глава МВД заявил о снижении тяжких преступлений в России. Об этом сообщило ТАСС. Начальник УМВД Владимир Колокольцев провел заседание по итогам работы ведомства за 2023 год. По его словам, за этот период количество убийств и тяжкого причинения вреда здоровью сократилось в два раза, а число разбоев, грабежей и краж уменьшилось в 5 раз.

«Гораздо безопаснее стало на улицах», — сказал министр.

На 17% снизились правонарушения в общественных местах благодаря народным дружинникам. Также полиция работала по вопросам диверсий на объектах инфраструктуры.

«С начала спецоперации установлено 438 лиц, причастных к нападению, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта», — отметил Колокольцев.

В заключении он добавил, что на протяжении нескольких лет растет доверие россиян к сотрудникам органов внутренних дел.