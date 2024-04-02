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Двух рязанок задержали за кражу 300 тысяч рублей и украшений у пенсионерки
Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области двух девушек задержали за кражу 300 тысяч рублей и золотых украшений у 88-летней женщины. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась родственника пенсионерки. Она рассказала, что из квартиры женщины пропали 300 тысяч рублей и золотые украшения на 500 тысяч рублей. Пропажу хозяйка жилища заметила после визита двух незнакомок.

Выяснилось, что потерпевшая стояла на тротуаре у подъезда. К ней подошли две женщины и попросил помощи в поисках ближайшей остановки. Втянув пожилую женщину в разговор, незнакомки посетовали на жаркую погоду и попросили у нее воды. Пенсионерка пригласила их домой, принесла воды, а затем гостьи ретировались.

Оперативники предположили, что, оказавшись в квартире, злоумышленницы отвлекли хозяйку, незаметно нашли и украли деньги и украшения. Получив описание внешности незнакомок, они узнали двух 26-летних жительниц Рязанского района. Ранее их судили за квартирные кражи, совершенные при схожих обстоятельствах.

Девушек нашли и задержали. У них дома обнаружили украденные украшения. Похищенное имущество изъяли.

По предварительной версии, приятельницы специально приехали в Рязань, чтобы выбрать пожилую женщину, у которой удобно похитить ценные вещи. Заметив на улице одинокую пенсионерку, они завели разговор и напросились в квартиру. Там девушки отвлекли хозяйку, нашли в мебели ценности и деньги, украли их и скрылись. При этом украшения они продать не успели.

Возбуждено уголовное дело.