Новости Рязани за 2 апреля 2024 год

В яме на дороге около Академии единоборств застрял «КАМАЗ»

Отмечается, что там не смог проехать автобус со спортсменами.

В яме на дороге около Академии единоборств застрял «КАМАЗ». Соответствующее фото разместили в комментариях на странице губернатора Павла Малкова. Отмечается, что там не смог проехать автобус со спортсменами. Напомним, ранее рязанцы сообщили о ямах около одного метра на дороге около спорткомплекса.

Из села Заокское экстренно госпитализировали ребенка на транспортере

Отмечается, что скорая помощь быстро прибыла на место.

Из села Заокское экстренно госпитализировали ребенка на транспортере. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале. Отмечается, что скорая помощь быстро прибыла на место. Девочку доставили в больницу. «Вода прибывает, пик половодья еще впереди. От того, как четко и слажено сработают все структуры, зависит благополучие и жизни наших жителей», — написал Малков.

В России увеличили штрафы за недопуск сотрудников газовых служб в квартиру

Заплатить придется от пяти до 10 тысяч рублей.

В России увеличили штрафы в пять раз за недопуск сотрудников газовых служб в квартиру. Об этом пишет РЕН.ТВ. Заплатить придется от пяти до 10 тысяч рублей. Такую же сумму нужно выложить тем, кто уклоняется от заключения договора о техобслуживании и ремонте оборудования. Ужесточат наказание и за самостоятельную замену газового оборудования. Если эти нарушения привели к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей, то физлиц оштрафуют на 150 тысяч рублей, юрлиц до двух миллионов.

Около кожзавода загорелась сухая трава

По данным МЧС, на месте работают 12 человек личного состава и 4 спецмашины.

Около кожзавода загорелась сухая трава. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Рязани и области». По данным МЧС, на месте работают 12 человек личного состава и 4 спецмашины.

В Касимове «Газель» провалилась под асфальт

В Касимове «Газель» провалилась под асфальт. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «Автоклуб Касимова». «Машина провалилась на парковке Семейного Магнита», — написал автор поста.

В Ряжске на улице нашли труп мужчины

Отмечается, что личность погибшего установили.

В Ряжске на улице нашли труп мужчины. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Скопинского МСО Ирину Дашкову. Отмечается, что личность погибшего установили. Им оказался местный житель 1979 года рождения. По данным издания, тело обнаружили прохожие возле одного из домов на улице Энгельса. В ходе осмотра признаков насильственной смерти на теле рязанца не обнаружено.

Рязанцы пожаловались на дорогу около школы № 21

Отмечается, что школьникам приходится идти по автомобильной дороге.

Рязанцы пожаловались на дорогу около школы № 21. Соответствующие фотографии разместили в Telegram-канале «RZN.Life». "Вот по такому тротуару ученики добираются до школы № 21. Нет сил больше. Асфальт старый и врос в землю. Дети в школу и домой приходят грязные", — написал автор поста. Отмечается, что школьникам приходится идти по проезжей части. Освещение тоже отсутствует.

В Рязанской области продолжаются поиски 48-летнего Сергея Пинтелина

Напомним, с 24 февраля 2024 года нет данных о его местонахождении.

В Рязанской области продолжаются поиски 48-летнего Сергея Пинтелина. Об этом сообщает ПСО «Мещера».Напомним, с 24 февраля 2024 года нет данных о его местонахождении. Приметы: на вид 45-50 лет, рост 176 см, телосложение нормальное, волосы короткие русые, брови широкие, глаза голубые, имеется крупный шрам над левой бровью. Одежда: камуфлированный костюм защитного цвета, сверху маскхалат белого цвета, зеленые сапоги и черная шапка .

Первый замминистра здравоохранения Рязанской области Михаил Тропынин покинул пост

Напомним, с 21 августа 2023 года он занимал эту должность.

Первый замминистра здравоохранения Рязанской области Михаил Тропынин покинул пост. Об этом сообщает Telegram-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО». По информации канала, он станет заместителем министра по цифровому развитию минздрава Подмосковья. Напомним, с 21 августа 2023 года Михаил Тропынин занимал эту должность.

В Михайлове закроют движение по железнодорожному переезду

Это связано с ремонтом путей в пределах железнодорожного переезда.

В Михайлове закроют движение по железнодорожному переезду. Об этом сообщает администрация Михайловского района. Движение через железнодорожный переезд 203 км на станции"Михайлов" закроют с 09:00 до 17:00 9 апреля. Это связано с ремонтом путей в пределах железнодорожного переезда.

В работе Telegram произошел массовый сбой

Отмечается, что у пользователей не грузятся картинки, видео и файлы.

В работе Telegram произошел массовый сбой. Его подтверждают данные сервиса Downradar. Отмечается, что у пользователей не грузятся картинки, видео и файлы.

В Рязанской области запретили ловить рыбу

Ограничения снимут 10 июня.

В Рязанской области запретили ловить рыбу. Об этом сообщает ГТРК «Ока». Отмечается, что с 1 апреля начался нерестовый запрет. Можно использовать только поплавочную или донную удочки с двумя крючками. Рыбачить разрешается с берега. Вес улова в сутки не должен превышать пяти килограммов. Ограничения снимут 10 июня.

В скопинском общежитии нашли труп 52-летнего мужчины

Инцидент произошел во вторник, 2 апреля, в общежитии в микрорайоне Автозаводской. Тело мужчины нашли на диване в его комнате.

В скопинском общежитии нашли труп 52-летнего мужчины. Об этом сообщает «МК в Рязани». Инцидент произошел во вторник, 2 апреля, в общежитии в микрорайоне Автозаводской. Тело мужчины нашли на диване в его комнате. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета. СК проводит проверку.

В Рязани засняли купающихся подростков

Фотографии были сделаны во вторник, 2 апреля, на Оке.