Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
22°
Втр, 22
21°
Срд, 23
15°
ЦБ USD 94.14 0.74 22/08
ЦБ EUR 102.57 1.09 22/08
Нал. USD 91.5 / 94.6 21/08 15:40
Нал. EUR 99.01 / 93.8 21/08 11:32
Новости
Итоги года New
Публикации
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
7 часов назад
511
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
4 932
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
8 162
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
12 190
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Новым первым заместителем министра здравоохранения Рязанской области стал Михаил Тропынин

Новым первым заместителем министра здравоохранения Рязанской области стал Михаил Тропынин. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Тропынин курирует отделы государственной службы и кадровой политики в здравоохранении (с сектором по обеспечению деятельности министерства), привлечения и подготовки кадров и наград, государственных закупок, материально-технического обеспечения, информационно-аналитической работы и цифровизации.

По информации Telegram-канал РЯЗИНФОРМБЮРО, чиновник ранее работал в департаменте здравоохранения Москвы, а до этого — Московской области. Он вступил в должность с 21 августа.