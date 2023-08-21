Новым первым заместителем министра здравоохранения Рязанской области стал Михаил Тропынин
Новым первым заместителем министра здравоохранения Рязанской области стал Михаил Тропынин. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Тропынин курирует отделы государственной службы и кадровой политики в здравоохранении (с сектором по обеспечению деятельности министерства), привлечения и подготовки кадров и наград, государственных закупок, материально-технического обеспечения, информационно-аналитической работы и цифровизации.
По информации Telegram-канал РЯЗИНФОРМБЮРО, чиновник ранее работал в департаменте здравоохранения Москвы, а до этого — Московской области. Он вступил в должность с 21 августа.