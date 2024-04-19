Жителя Пронского района осудили за хищение продуктов и алкоголя

Его лишат свободы на три с половиной года.

Жителя Пронского района осудили за хищение продуктов и алкоголя. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области .

Установлено, что летом 2023 года в Новомичуринске ранее судимый мужчина совершил четыре мелких хищения в различных магазинах города.

Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за подобные правонарушения. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.