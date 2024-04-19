Зампред рязанского правительства Швакова поделилась итогами бизнес-миссии региона в Китай

Регион представляли восемь экспортно ориентированных компаний. За два дня они провели 45 двусторонних переговоров с 40 потенциальными китайскими партнерами.

В Китае завершилась бизнес-миссия Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского экспортного центра .

Уточняется, что регион представляли восемь экспортно ориентированных компаний. За два дня они провели 45 двусторонних переговоров с 40 потенциальными китайскими партнерами.

Центр поделился итогами миссии.

Так, компания из Скопинского района отправит в Шанхай пробную партию сельхозпродукции — два морских контейнера гороха. На китайские прилавки поступят семечки и сухарики от рязанского производителя. Две пробные партии отправятся в Шанхай и Гуанчжоу. Две компании начали переговоры по размещению продукции в дегустационном павильоне Российского экспортного центра в Шанхае. Две рязанские компании планируют заключить 3 экспортных контракта с партнерами из КНР.

Также соглашение об укреплении дальнейшего взаимодействия подпишут Рязанский центр экспорта и Гуандунский союз международного сотрудничества со странами СНГ.

«Благодарна нашим китайским коллегам за конструктивное взаимодействие, а Рязанскому центру экспорта — за хорошую подготовку переговоров и участия в выставке. Начатая работа на основе установленных контактов продолжится и, я уверена, приведет к заключению новых сделок», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Бизнес-миссию Рязанской области в Китай организовал Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».