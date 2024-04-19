За сутки в Рязани из оборота изъяли почти 100 литров незаконного алкоголя

Составлены протоколы об административной ответственности.

За сутки в Рязани из оборота изъяли почти 100 литров незаконного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что незаконную продажу выявили в кафе на улице Новикова-Прибоя и Советской армии, в магазине на Интернациональной, а также на улице Керамзавода 59-летняя рязанка торговала спиртным.

Составлены протоколы об административной ответственности.