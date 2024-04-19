VK пригласил студентов на оплачиваемую летнюю стажировку

Участники смогут обучиться у опытных наставников.

VK пригласил студентов на оплачиваемую летнюю стажировку. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщил сайт « RT на русском » со ссылкой на платформу ВКонтакте.

Желающих будут обучать digital- и креативным направлениям, а также работе над реальными задачами сервисов VK. Лекции будут проводить опытные наставники. В летнем наборе программы впервые появятся вакансии в команды магазина приложений RuStore и коммуникационной платформы VK WorkSpace. Стажёров ждут в командах «ВКонтакте», «VK Маркета», VK Tech, VK Education, Mail.ru, VK WorkSpace, RuStore и других сервисов компании.

Курс продлится три или шесть месяцев и займет от 20 до 40 часов в неделю. Формат и график будут зависеть от вакансии.

Для регистрации нужно подать заявку и пройти тестирование.