В Уфе пять человек погибли в результате ДТП

Возбуждено уголовное дело.

В Уфе пять человек погибли в результате ДТП. Об этом в пятницу, 19 апреля, написала Электрогазета.рф.

По предварительным данным, 39-летний житель Уфимского района, за рулем поливомоечного «КамАЗа», во время разворота столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115», которым управлял 22-летний местный житель.

В результате аварии от полученных травм скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля: молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет и две 18-летние девушки. В больницу доставили еще двух пассажиров «ВАЗа»: 21-летнего юношу и 21-летнюю девушку.

Установлено, что автомобиль «ВАЗ» не состоял на регистрационном учете, а водитель не имел водительских прав. Ранее молодого человека неоднократно штрафовали за езду без удостоверения. Были составлены четыре протокола об административных нарушениях.

По факту аварии возбужд6ено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фото: Электрогазета. рф