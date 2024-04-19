В Ставрополье пресекли деятельность группировки, которая торговала людьми

Ей руководил 72-летний пенсионер.

В Ставрополье пресекли деятельность группировки, которая торговала людьми. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника канала, в апреле 2019 года 72-летний пенсионер объединил несколько преступных банд, которые он возглавлял. Совместно они планировали торговать людьми.

«Только за период с 25 мая 2023 года по 29 января 2024 года злоумышленники совершили 12 преступлений, связанных с торговлей людьми на территории Ставропольского и Краснодарского краев», — рассказал источник.

Они также причастны к организации нелегальной миграции и разбойным нападениям.

Деятельность преступников пресечена, 9 человек под стражей или домашним арестом. Одному удалось скрыться, его ищут.

Возбуждено уголовное дело.