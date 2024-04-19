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В сети опубликовали видео крушения военного самолета в Ставропольском крае
Инцидент прокомментировали в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ назвали предварительную причину крушения самолета Ту-22М3 ВКС России в Ставропольском крае. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.

«В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи, при возвращении на аэродром базирования, потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались», — указано в сообщении Министерства. Уточняется, что предварительная причина случившегося — техническая неисправность.

По данным ведомства, группа поиска и спасения эвакуировала трех членов экипажа. Также идет поиск еще одного летчика.

В Министерстве рассказали, что боекомплекта на борту не было. Машина упала в безлюдной местности, разрушений на земле нет, заключили в ведомстве.

Помимо этого, Telegram-канал Mash опубликовал видео крушения самолета.