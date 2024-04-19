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В Рыбном полиция поймала воровку
Возбуждено уголовное дело.

В Рыбном полиция поймала воровку. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Работник местного магазина рассказал оперативникам, что из кассы пропали 6000 рублей и служебный сотовый телефон. Заявитель уточнил, что утром к нему обратилась незнакомка и предложила свою кандидатуру на должность продавщицы. Женщину взяли на пробную смену, не спрашивая документов. После обеда новая сотрудница, выручка и гаджет исчезли.

Правоохранители установили, что к краже причастна 40-летняя жительница Ряжска. Злоумышленницу разыскали и задержали. Похищенный телефон у нее изъяли.

По предварительной информации, подозреваемая случайно узнала, что магазин ищет продавца. Женщина решила устроиться на работу, чтобы украсть деньги и ценные вещи. Выручку она потратила на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ, по которой воровке грозит до 2 лет лишения свободы.