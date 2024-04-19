Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
17°
Сбт, 20
13°
Вск, 21
18°
ЦБ USD 94.09 -0.23 19/04
ЦБ EUR 100.53 0.25 19/04
Нал. USD 94.50 / 94.49 19/04 14:00
Нал. EUR 101.01 / 95.10 19/04 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
2 816
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
23 209
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
33 544
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
36 734
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области сумма штрафов за незаконную торговлю превысила миллион рублей
Приобретение продуктов в таких местах может быть опасным.

В Рязанской области сумма штрафов за незаконную торговлю превысила миллион рублей. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мэрия напомнила о штрафах для недобросовестных продавцов:

  • организация торговли и оказания услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
  • торговля и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Рязанцев предупреждают, что покупка продуктов в неофициальных местах может быть опасна для здоровья. У таких продавцов нет санитарных книжек и документов о качестве товара.