В Рязанской области сумма штрафов за незаконную торговлю превысила миллион рублей

Приобретение продуктов в таких местах может быть опасным.

В Рязанской области сумма штрафов за незаконную торговлю превысила миллион рублей. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мэрия напомнила о штрафах для недобросовестных продавцов:

организация торговли и оказания услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

торговля и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Рязанцев предупреждают, что покупка продуктов в неофициальных местах может быть опасна для здоровья. У таких продавцов нет санитарных книжек и документов о качестве товара.