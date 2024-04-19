В Рязанской области пройдут рейды по соблюдению правил дорожного движения

Водителей просят сообщать о нарушителях.

В Рязанской области пройдут рейды по соблюдению правил дорожного движения. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

В пятницу и выходные дни в регионе проведут комплексные оперативно-профилактические мероприятия. Инспекторы будут выявлять водителей, которые грубо нарушают установленный порядок.

Участников дорожного движения просят сообщать о гражданах, которые противоправно ведут себя на дороге. Предоставить информацию можно по телефону 112, а также разместить материалы и обращение на официальном сайте Госавтоинспекции (раздел Прием обращений), сотрудники полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие заявки.