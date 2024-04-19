В Рязанской области на двух производствах обнаружили молочный фальсификат

Собственникам выдали предписания.

В Рязанской области на двух производствах обнаружили молочный фальсификат. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что проверки прошли на предприятиях в Рязанском и Михайловском районах. Там нашли обезличенную молочную продукцию общим весом около 100 кг.

На ней отсутствовали маркировки, не было специальных документов.

Собственникам выдали предписания. В отношении виновных лиц будут приняты меры.