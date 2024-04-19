В Рязанской области 20 апреля ожидается сильный ветер и до +17 градусов
Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в субботу, 20 апреля, ожидается до +17 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
По информации ведомства, в области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/c. Ночью порывы 16-21 м/c. Днем местами порывы 12-17 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по области ночью +2, +7 градусов, днем потеплеет до +12, +17 градусов.