В России подорожала минимальная месячная продуктовая корзина

Ее стоимость выросла на 1,5%.

В России подорожала минимальная месячная продуктовая корзина. Об этом в пятницу, 19 апреля, написали « Известия » со ссылкой на Руспродсоюз.

Стоимость увеличилась на 1,5% с начала 2024 года. В наблюдение специалистов попали 33 товара, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Так, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 6110,9 руб. При этом стоимость такой корзины в Москве составит 7336,3 рублей, в Санкт-Петербурге — 6995,4 рублей.

Дороже всего продукты стоят на Чукотке — 15 243,4 руб. и в Магаданской области — 10 720 руб. Дешевле всего в Мордовии — 4991,1 руб. и в Белгородской области — 5052,7 руб.