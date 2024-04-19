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В РГУ имени Есенина появится удаленный доступ к суперкомпьютеру МГУ

В пятницу, 19 апреля, в Рязанском государственном университете имени Есенина прошла лекция декана факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова, доктора технических наук, профессора Игоря Соколова на тему «Искусственный интеллект и анализ данных».

Академик подчеркнул, что искусственный интеллект — это методы, решающие задачи, для которых отсутствует или не подходит известный алгоритм решений. Большинство задач решаются с помощью дифференциальных уравнений.

В завершении открытой лекции была анонсирована возможность удаленного доступа с компьютеров РГУ к суперкомпьютеру «МГУ-270», который является одним из самых мощных в мире. Его вычислительная мощность достигает 400 петафлопс. Это означает, что он может выполнять 400 квадриллионов операций над числами двойной точности с плавающей запятой в секунду.