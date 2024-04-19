В Минобороны рассказали, сколько украинских военных сдались в плен за неделю

Средства ПВО перехватили 10 ракет ATACMS, шесть Storm Shadow и 1278 БПЛА.

За неделю сдались в плен 27 украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

ВСУ потеряли 7815 боевиков.

ВС России уничтожили три Миг-29, четыре Ан-26, 31 орудие артиллерии, семь складов боеприпасов, четыре пусковые установки С-300, одну установку IRIS-T, семь танков, 13 бронемашин.

Российские военные отразили 11 контр атак ВСУ.

Средства ПВО перехватили 10 ракет ATACMS, шесть Storm Shadow и 1278 БПЛА.