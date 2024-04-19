В Кирове подростки подожгли сигарету от вечного огня

Возбуждено уголовное дело.

В Кирове подростки подожгли сигарету от вечного огня. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на региональный следком.

Следственные органы возбудили уголовное дело после публикации в социальных сетях, автор которой утверждал, что дети прикуривали от Вечного огня в Парке Победы и неуважительно относились к прохожим.

«Личности участников инцидента устанавливаются», — говорится в сообщении силового ведомства.

Как сообщается на сайте следственного управления, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).