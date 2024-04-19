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В Касимове половодье достигло пика
Уровень воды в Оке составляет 655 сантиметров.

В Рязани уровень воды в Оке понизился на 26 сантиметров. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

По данным синоптиков, показатель составляет 424 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Старой Рязани уровень воды в Оке понизился на 21 сантиметр и составляет 543 сантиметра.

В районе Касимова уровень воды в Оке не изменился. Он составил 655 сантиметров. Уточняется, что в Касимове половодье достигло пика.

В Мокше у Кадома уровень воды не изменился и составляет 617 сантиметра.

От воды освободились 17 приусадебных участков в Рязанском районе и восемь участков в Рязани. Подтопленными остаются шесть низководных мостов, шесть участков автодорог и 206 приусадебных участков. Уточняется, что жизнеобеспечение населения не нарушено.