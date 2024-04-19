В четырех районах Рязанской области МТС ускорила LTE к дачному сезону

В Рязанском, Старожиловском, Скопинском и Касимовском районах МТС прокачала сеть к дачному сезону. В результате установки дополнительного оборудования скорости мобильного интернета выросли на 30%.

МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета в крупном райцентре Старожилово, где проживает почти 5000 человек.

Благодаря проведенным работам, жители райцентра смогут узнавать в интернете о новых агротехнологиях, обмениваться опытом, а также на отдыхе смотреть любимые фильмы и сериалы.

Скорость передачи данных в сети МТС выросла в поселках Поляны и Агро-Пустынь Рязанского района, деревне Катино Скопинского и Кочемары Касимовского района. В них находятся как дома с постоянным проживанием, так и дачи. В общей сложности, в этих населенных пунктах живет еще более 8000 человек, многие переезжают за город на весь теплый сезон, начиная с апреля.

«Рязанская области привлекательна не только для самих рязанцев: благодаря близости к Москве и Московской области, дачи здесь покупают и снимают москвичи. Скоростной интернет и качественная голосовая связь делают эти населенные пункты еще привлекательнее. При необходимости между садово-огородными работами занятые люди могут участвовать в вебинарах и работать из дома, использовать сервисы видеосвязи, проходить обучающие программы и всегда быть на связи с близкими», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.