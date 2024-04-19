В Чебоксарах беременная женщина пострадала в результате ДТП

Пассажирку госпитализировали.

В Чебоксарах беременная женщина пострадала в результате ДТП. Об этом сообщил портал PRO ГОРОД.

В пятницу, 19 апреля, в Чебоксарах на перекрестке пересечения улиц Николаева и Ленина столкнулись маршрутный автобус «Форд» и «Хендай». Предварительно, маршрутка двигалась на зеленый свет светофора в сторону улицы Гагарина, а водитель иномарки не уступил дорогу. После столкновения беременной пассажирке общественного транспорта потребовалась госпитализация.

Фото: портал PRO ГОРОД