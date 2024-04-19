В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два человека

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Обстрел случился в селе Ясные Зори. Как пишет Гладков, у одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй — осколочные ранения нижней конечности. «Бригадами скорых их доставляют в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.

Также сообщается о повреждениях в трех частных жилых домовладениях. На месте работают оперативные службы.