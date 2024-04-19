«Страна»: украинские военные потребовали нового ужесточения закона о мобилизации

По данным издания, военные требуют ужесточить наказание за нарушение норм воинского учета

Украинские военные потребовали нового ужесточения закона о мобилизации. Об этом пишет издание «Страна».

По данным издания, военные требуют ужесточить наказание за нарушение норм воинского учета. Отмечается, что сейчас за данное нарушение предусмотрен только штраф в размере 22,5 тысячи гривен. Военные требуют увеличения штрафа до 59,5 тысячи гривен.

Кроме того, сейчас обсуждаются и другие меры воздействия за нарушение норм воинского учета. Например, блокировка счетов и арест имущества.

Ранее Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине.