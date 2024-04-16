Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине
Законопроект вступит в силу через месяц.
Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Основных положения проекта:
- инвалиды 2-3 группы, которые стали ими после начала войны, должна пройти повторный медосмотр;
- при наличии у граждан более одного транспортного средства, его могут изъять;
- во время проверки документов ТЦК, либо полиция полиция должны вести видеофиксацию;
- необходимо обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ;
- аспирантам оставили право на отсрочку от мобилизации, в отличии от получателей второго высшего образования того же уровня (например, соискателям второго по счету диплома магистра);
- демобилизацию через 36 месяцев убрали из законопроекта;
- от мобилизации освободили сотрудников полиции, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий;
- повестка будет считаться врученной, как только будет проставлен штамп почтой о невозможности вручения письма с повесткой по месту проживания военнообязанного.
Законопроект вступит в силу через месяц.
Ранее Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет.