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Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине
Законопроект вступит в силу через месяц.

Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Основных положения проекта:

  • инвалиды 2-3 группы, которые стали ими после начала войны, должна пройти повторный медосмотр;
  • при наличии у граждан более одного транспортного средства, его могут изъять;
  • во время проверки документов ТЦК, либо полиция полиция должны вести видеофиксацию;
  • необходимо обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ;
  • аспирантам оставили право на отсрочку от мобилизации, в отличии от получателей второго высшего образования того же уровня (например, соискателям второго по счету диплома магистра);
  • демобилизацию через 36 месяцев убрали из законопроекта;
  • от мобилизации освободили сотрудников полиции, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий;
  • повестка будет считаться врученной, как только будет проставлен штамп почтой о невозможности вручения письма с повесткой по месту проживания военнообязанного.

Законопроект вступит в силу через месяц.

Ранее Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет.