Стали известны личности пострадавших в ДТП в Сараевском районе

Авария произошла в четверг, 18 апреля, примерно в 17:25, в селе Таптыково.

Стали известны личности пострадавших в ДТП в Сараевском районе. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в четверг, 18 апреля, примерно в 17:25, в селе Таптыково.

По предварительной версии, между собой столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 35-летний житель Сараев, и Lada Vesta под управлением 35-летнего жителя села Борец.

В результате пострадали пассажиры Lada: 33-летней женщине и десятилетнему ребенку, потребовалась медицинская помощь.

По факту аварии полицейские начали проверку.