Стали известны личности пострадавших в ДТП в Сараевском районе
Авария произошла в четверг, 18 апреля, примерно в 17:25, в селе Таптыково.
Стали известны личности пострадавших в ДТП в Сараевском районе. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария произошла в четверг, 18 апреля, примерно в 17:25, в селе Таптыково.
По предварительной версии, между собой столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 35-летний житель Сараев, и Lada Vesta под управлением 35-летнего жителя села Борец.
В результате пострадали пассажиры Lada: 33-летней женщине и десятилетнему ребенку, потребовалась медицинская помощь.
По факту аварии полицейские начали проверку.