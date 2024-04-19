Специалисты обнаружили самую массовую сеть сайтов для кражи профилей в Telegram

Таких страниц было более 300.

Специалисты обнаружили самую массовую сеть сайтов для кражи профилей в Telegram. Об этом в пятницу, 19 апреля, написали «Известия» со ссылкой на специалистов центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA.

В системе были задействованы более 300 интернет-страниц с изображениями для похищения для похищения аккаунтов. Такая картинка может быть результатом поискового запроса. Пользователь может подвергнуть риску свой профиль, если перейдет по ней.

Это самая крупная группа ресурсов в Рунете, по мнению экспертов «Солара». Такие страницы сложно обнаружить и заблокировать из-за серьезной защиты вредоносных признаков.

Специалисты заметили деление по темам. Некоторые сайты посвящены аниме, фанфикам, интернет-мемам, порнографическим изображениям, корейским сериалам и даже пицце. Во время поиска изображений, шансы попасть на такой опасный сервис очень велики.

После перехода по ссылке в источник изображения, пользователь попадает на фишинговый портал, который оформлен в тематике Telegram-канала. При попытке вступить в него, происходит запрос на ввод данных профиля, после чего он попадает к мошенникам.