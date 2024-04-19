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Сотрудники двух рязанских предприятий поучаствовали в «Фабрике процессов»

В Рязанской области продолжает работу «Фабрика процессов» — учебно-производственная площадка, созданная в рамках нацпроекта «Производительность труда». Принять в ней участие могут сотрудники предприятий, которые вошли в нацпроект, а также представители малого и среднего бизнеса, учебных заведений и органов власти.

18 апреля попробовать свои силы на «Фабрике» решили «Фибратек» и «РЖД» ПЧМ Рязань. Практическая часть тренинга была разделена на три смены. В первой участники работали в установленных условиях, в две последующие команде было предложено проанализировать производственный процесс и усовершенствовать его, применив при этом инструменты бережливого производства. В итоге «фабриканты» смогли не только улучшить технологию производства, но и значительно сократить себестоимость изделия и выйти в плюс по финансовым показателям. Итог команды ― себестоимость изделия снизилась более чем в три раза, а прибыль составила 143,9 тысяч рублей.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства на тренинге обучились свыше 1800 сотрудников. В 2023 году в рамках национального проекта «Производительность труда» более 500 человек успешно прошли обучение на «Фабрике процессов».