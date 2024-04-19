СК: с начала года раскрываемость преступлений в Рязанской области составила 100%

Отмечается, что с января по март 2024 года в производстве следственных подразделений находилось 480 уголовных дел.

Рязанский Следком отчитался о 100% раскрытии в I квартале текущего года убийств, изнасилований и фактов тяжкого причинения вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших. Сообщение появилось на сайте регионального ведомства.

Отмечается, что с января по март 2024 года в производстве следственных подразделений находилось 480 уголовных дел. В текущем году удельный вес расследованных уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях составил 68,2%.

«Важной задачей следственных органов остается обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями. В 1 квартале 2024 года общая сумма причиненного преступлениями ущерба составила 173 356 тыс. руб. Возмещено 84 520 тыс. руб. (48,8%), а также наложен арест на имущество обвиняемых, подлежащее взысканию, на сумму 114 404 тыс. руб. Данная сумма обеспечивает возмещение ущерба на 99,6%", — рассказали в СК.