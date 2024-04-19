Рязанские газовики обнаружили 18 случаев несанкционированного вмешательства в работу приборов учета газа

Рязанские газовики обнаружили 18 случаев несанкционированного вмешательства в работу приборов учета газа. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

Больше всего нарушений выявили в Касимовском, Михайловском районах и в Рязани.

В результате нарушений абонентам в общей сложности доначисленно к оплате более 500 тысяч рублей.

Уточняется, что расчет производится со дня последней проверки и контрольного снятия показаний счетчика до даты обнаружения нарушения. Если невозможно установить дату несанкционированного вмешательства, потребителю делают перерасчет платы за последние шесть месяцев по нормативам потребления, отметили в компании.

«В Интернете можно найти сотни „новаторских“ решений, как платить меньше за газ с помощью специальных приспособлений. Но все эти манипуляции со счетчиками, газовым службам давно известны. И выявляются они довольно легко. Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим потребителям не вмешиваться в работу приборов учета газа», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.