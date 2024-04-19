Рязанцы пожаловались на всплывший мусор в Оке

Отмечается, что во время половодья в нескольких районах Рязанской области всплыл мусор. Самое большое количество его скопление находится в Дубровичах, где затопило свалку. Рязанцы сообщают, что там зарывали химикаты.

Рязанцы пожаловались на всплывший мусор в Оке. Об этом сообщается в группе регионального Народного фронта.

Отмечается, что во время половодья в нескольких районах Рязанской области всплыл мусор. Самое большое количество его скопление находится в Дубровичах, где затопило свалку. Рязанцы сообщают, что там зарывали химикаты.

Мусор с этой свалки разнесло по берегам у Дубровичей, Алеканова, Казари, Вышгорода, Льгова.

Рязанцы подчеркнули, что свалку в Дубровичах должны были ликвидировать в 2021 году по решению суда.

Активисты попросили представителей власти взять ситуацию на контроль и наказать виновных за загрязнение поймы Оки.